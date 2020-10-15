РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске водителю, повторно севшему за руль в пьяном виде, присудили 150 часов обязательных работ, ранее его лишили прав, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора Марина Синькова.

Сотрудники ОБППСП УМВД России по Подольску на улице Энтузиастов задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который управлял собственным автомобилем. Ранее его уже лишили водительских прав на один год и шесть месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей за это же преступление.

«Подольский городской суд осудил гражданина по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Он получил наказание в виде 150 часов обязательных работ», - сказала Синькова.

При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности.