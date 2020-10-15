РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Расходы бюджета городского округа увеличены на 151 миллион 584 тысячи рублей, сообщила начальник финансового управления администрации горокруга Ольга Гренц.

В четверг в муниципалитете состоялось 18-е заседание совета депутатов горокруга. В рамках заседания обсудили вопрос уточнения бюджета горокруга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

«Расходы бюджета городского округа увеличены на 151 миллион 584 тысячи рублей и составляют 11 миллиардов 896 миллионов 593 тысячи рублей. Увеличены расходы по разделам «жилищно-коммунальное хозяйство», «образование», «физическая культура» и «спорт», - сказала Гренц.

Она добавила, что было произведено перераспределение средств по разделам бюджетной классификации и по письмам главных распорядителей.