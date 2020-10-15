РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. На карантинные мероприятия закрыты 37 классов 12 школ городского округа Мытищи, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

В четверг в Мытищах состоялось 18-е заседание совета депутатов муниципалитета. В рамках заседания обсудили вопрос об отчете постоянной депутатской комиссии по образованию за 2020 год.

«Сегодня у нас в 12 школах 37 классов и 7 групп в 5 детских садах закрыты на карантинные мероприятия. В связи с тем, что у детей школьного возраста выявлен Covid-19. Автоматически при выявлении данной информации класс выводится на дистанционное обучение в обязательном порядке», - сказала Стукалова.

Она добавила, что опыт проведения дистанционного образования в округе многолетний, поэтому классы, которые выведены на дистанционное обучение, полностью справляются с поставленной задачей.