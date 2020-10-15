РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске на призывника, дважды не явившегося в военкомат для отправки на военную службу, завели уголовное дело, его также оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора, юрист 3-го класса Иван Федоров.

Житель округа, состоящий на воинском учете в военном комиссариате Подольска, достигнув призывного возраста в Вооруженные силы России, нарушил исполнение воинской обязанности гражданами РФ. Будучи годным к военной службе, надлежащим образом уведомленный повесткой под личную роспись, дважды проигнорировал явку на призывной участок военного комиссариата. При этом не имел законных оснований для освобождения от призыва в Вооруженные силы РФ. Он умышленно дважды не явился для отправки к месту прохождения военной службы.

«Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы). Подольский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», - сказал Федоров.

Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание. В том числе штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; принудительные работы на срок до двух лет; арест на срок до шести месяцев; лишение свободы на срок до двух лет.