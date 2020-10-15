РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. Управление благоустройства администрации городского округа приглашает жителей присоединиться к Telegram-каналу «Благоустройство Балашихи», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Канал доступен по ссылке: https://t.me/uprblag. Там будут публиковаться самые свежие новости по планируемым и текущим работам, новинки из области благоустройства. Канал открыт к обсуждениям и предлагает дискутировать и вместе делать наш город лучше», - говорится в сообщении.

Темами для первых постов стало комплексное благоустройство дворов в 2021 году, электронные собрания и голосования собственников.