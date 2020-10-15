РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 окт. В четверг в подмосковном учебном центре «Новский» войск Национальной гвардии РФ в Балашихе состоялись квалификационные испытания на право ношения крапового берета среди 40 военнослужащих подразделений спецназа Росгвардии, семь из них стали обладателями крапового берета, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

За ходом испытаний наблюдал первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов. К основному экзамену было допущено 40 лучших военнослужащих из числа бойцов спецназа и разведки дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев.

«Обладателями краповых беретов стали семь спецназовцев. На торжественном построении генерал-полковник Виктор Стригунов отметил, что «витязи» достойно прошли эти суровые испытания и в очередной раз продемонстрировали высокий уровень боевого мастерства и волю к победе», – говорится в сообщении.

В ходе испытаний претенденты на краповый берет совершили 12-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке, с оружием, в условиях, максимально приближенных к боевым. На маршруте участников ждали различные преграды – водоемы, зоны задымления, подъемы и спуски. Далее – огненно-штурмовая полоса, прохождение которой усложняли имитационные взрывы и выстрелы.

После полосы препятствий участники перешли к проверке оружия. Осечка или утрата патрона были основанием для снятия участников с дистанции. Те, кто остался в строю, приступили к выполнению упражнений по огневой, высотной подготовке и акробатике.

Кульминацией испытаний по традиции стали рукопашные поединки участников экзамена между собой и с инструкторами-краповиками.