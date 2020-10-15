РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Доход уточненного бюджета городского округа Мытищи на 2020 год планируется в сумме 11 миллиардов 232 миллиона 137 тысяч рублей, сообщила начальник финансового управления администрации горокруга Ольга Гренц.

В четверг в городском округе Мытищи состоялось 18-е заседание совета депутатов муниципалитета. В рамках заседания обсудили вопрос уточнения бюджета горокруга на 2020 год.

«Доход уточненного бюджета городского округа Мытищи на 2020 год планируется в сумме 11 миллиардов 232 миллиона 137 тысяч рублей. По статье «Налоговые и неналоговые доходы» увеличение на 144 миллиона 128 тысяч рублей. Корректировка произведена, исходя из фактических поступлений за девять месяцев 2020 года», - сказала Гренц.

Она добавила, что по статье «Безвозмездные поступления» увеличение на 7 миллионов 456 тысяч рублей. Корректировка произведена на основании уведомлений, поступивших из министерства экономики и финансов Московской области.