РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 окт. Молодогвардейцы подмосковных Котельников в ходе рейда проверили на ношение масок более 2 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Активисты «Молодой Гвардии» Котельников провели пикет у остановочной станции общественного транспорта. В рамках пикета они призывали носить маски в условиях распространения Covid-19.

«Тем, у кого масок не было, молодогвардейцы раздавали средства индивидуальной защиты бесплатно. За день было проверено соблюдение требований более чем у 2 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Также совместно с депутатами и администрацией города они проверили соблюдение профилактических мер у водителей 20 маршрутов общественного транспорта.