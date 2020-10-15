РИАМО - 15 окт. В столичной мэрии считают, что использовать мобильные городские камеры для того, чтобы штрафовать москвичей за нарушение карантина, пока не стоит, сообщает «Интерфакс».

В столичном Дептрансе рассказали о планах модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации. Они предназначены для того, чтобы фиксировать нарушения на дорогах. В этих камерах собираются доработать софт.​

«Во время режима самоизоляции камера могла только зафиксировать нарушителя, а инспекторы лично проводили рейды», - говорится в сообщении.

Большими возможностями сейчас обладают стационарные комплексы для наблюдения. Они способны распознать около 55 видов нарушений.

«Модернизация зеленых фургонов позволит сделать функционал передвижных и стационарных камер одинаковым», - говорится в сообщении.​

Ранее ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) объявило тендер на осуществление модернизации передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Общая сумма контракта превышает 98,1 миллиона рублей. Победитель тендера будет должен за 50 дней модернизировать камеры, установленные на крышах передвижных комплексов фиксации нарушений.

Модернизация позволит распознавать тех автомобилистов, которые нарушают режим самоизоляции. Данная возможность будет полезной при введении контроля за передвижением людей, которые должны соблюдать изоляцию.​

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Билеты в культурные учреждения Москвы временно можно будет купить только онлайн. При этом в учреждениях должны будут соблюдать соцдистанцию.

- Мобильные городские камеры не будут штрафовать москвичей за нарушение карантина. Стационарные комплексы наблюдения уже сейчас способны распознать около 55 видов нарушений. ​

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.