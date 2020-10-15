РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. На запасном поле универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове 17 октября состоится финальный этап Юношеского кубка Московской области по киле, по итогам состязаний будет определена ватанга-победительница, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Современная кила создана на основе старинной русской игры, описание которой появилось в 1862 году. Проведение состязаний по национальным видам спорта – один из приоритетов развития спортивной отрасли региона. Гармоничное развитие сферы физической культуры и спорта возможно только с учетом сохранения традиции и подчеркивания их важности для культурной идентичности общества», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В килу играют руками, когда мяч находится в воздухе и ногами, когда он коснулся земли. Цель игры заключается в том, чтобы занести мяч в руках в зачетную зону, называемую «город».