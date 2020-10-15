РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Региональный оператор приведет в порядок более 330 контейнеров подмосковного Подольска в течение октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Компания ООО «МСК-НТ» ведет непрерывную работу по ремонту и покраске контейнеров ТКО на территории районов обслуживаемого региона. 14 октября ремонтная бригада регионального оператора по обращению с ТКО в Чеховском кластере приступила к покраске и ремонту контейнерного парка в городском округе Подольск. В течение месяца работники компании планируют привести в надлежащий вид 335 контейнеров», - говорится в сообщении.

Мелкий ремонт баков проводится непосредственно на контейнерной площадке. При обнаружении серьезных повреждений емкости транспортируют на ремонтную базу. В состав бригады входят профессиональный слесарь и сварщик. Всего с начала года в городском округе Подольск отремонтировано около 1 тысячи контейнеров и заменено более 1,2 тысячи колес.

Все мероприятия по покраске и ремонту проводятся по плану, на основании заявок от управляющих компаний и специалистов линейного отдела компании.

С 1 января 2019 года ООО «МСК-НТ» отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в городских округах Чехов, Подольск, Протвино, Пущино и Серпухов. Регоператор не только осуществляет ежедневный сбор, транспортирование и безопасную обработку ТКО в зоне обслуживания, но и обеспечивает содержание контейнерного парка в надлежащем состоянии.