РИАМО – 15 окт. Выручка от продажи недвижимости в ЖК «Новое Пушкино» от INGRAD за сентябрь превысила 1 миллиард рублей, за месяц покупатели оформили здесь более 270 сделок на покупку недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Каждая седьмая квартира в Подмосковье приобреталась именно в квартале «Новое Пушкино». Это лучшие показатели по Московской области.

«Высокие объемы продаж в сентябре, конечно же, напрямую связаны с программой льготной ипотеки, но и до ее запуска ЖК «Новое Пушкино» пользовался популярностью у покупателей недвижимости, в первую очередь у молодых и активных семей. Этому способствовали приемлемые цены, развитая собственная инфраструктура, широкий выбор планировочных решений и удачная локация», - сказал президент ГК «Инград» Павел Поселенов.

Жилой квартал расположен в северо-восточной части города Пушкино. Здесь построены и заселены 16 корпусов из 44 запланированных. Открыты детский сад и школа, работают сетевые магазины, кафе и аптеки. Они расположены в шаговой доступности. Во дворах обустроены современные детские и спортивные площадки с уличными тренажерами и зонами для воркаута. В рамках дальнейшего строительства в квартале появится еще две школы, два детских сада, медицинский центр, торгово-развлекательный и спортивный центры.

Находится ЖК «Новое Пушкино» рядом с уникальными природными объектами Подмосковья - Тишковским лесопарком и Учинским водохранилищем. Помимо хорошей экологии, еще одним важным преимуществом квартала является его транспортная доступность. У жителей «Нового Пушкина» есть отдельный выезд на Ярославское шоссе, также рядом с ЖК проходит ветка Ярославского направления Московской железной дороги. Путь до центра Москвы на экспрессе занимает всего полчаса. Кроме того, местная железнодорожная станция включена в проект Московских центральных диаметров. У жителей появится прямое сообщение с аэропортом Домодедово. В будущем это сделает проезд еще более комфортным.

Обслуживание жилых корпусов ведет собственная управляющая компания INGRAD - управление ЖКХ «Новое Пушкино», которая признана лучшей в городском округе.