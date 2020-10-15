РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Активисты высадили 10 рябин и 20 кустарников по периметру губернаторской площадки в одном из дворов на Школьной улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 15 октября, 10 молодых рябин и 20 кустарников появились во дворе дома №31/7 по улице Школьной в микрорайоне Климовск. Саженцы чубушника, спиреи и рябины были высажены по периметру детской игровой площадки, установленной в рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье», - говорится в сообщении.

Одна из участниц экологической акции, активная жительница микрорайона Алла Кабанова была награждена благодарностью главы городского округа.