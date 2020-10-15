РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Ключи дольщакам корпусов 11.1 и 11.2 в ЖК «Спасский мост» в подмосковном Красногорске планируют выдать в ноябре нынешнего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Завершается подключение ЖК «Спасский мост» к тепловодоснабжению по постоянной схеме. По словам главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной, 14 октября министерство энергетики Подмосковья согласовало инвестпрограмму новой ресурсоснабжающей организации – ООО «Тепловодоснабжение».

«Дальнейший алгоритм действий: утверждение тарифов (заседание комитета по ценам и тарифам состоится 16 октября), ООО «Тепловодоснабжение» выдает застройщику справку о выполнении техусловий. Застройщик ООО «Облторгуниверсал» подает документы в Минжилполитики для получения разрешения на ввод корпусов 11.1 и 11.2. После получения разрешения на ввод и постановки дома на кадастр дольщики получат ключи от квартир (ориентировочно – ноябрь)», – говорится в сообщении.

Строительная готовность корпуса 10.2 – 85%. Плановый срок завершения строительства – I квартал 2021 года.