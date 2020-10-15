РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 окт. В четверг рабочая группа администрации по решению проблем с вывозом ТКО провела выезд на контейнерную площадку между домами №№12 и 15 на улице Радиоцентр-5 в микрорайоне Чкаловский, где были выявлены навалы строительного мусора, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Несмотря на то, что на площадке стоит контейнер для крупногабаритного мусора, он не предназначен для строительных отходов. Гражданин, делая у себя ремонт, должен заказывать машину, которая вывозит строительные отходы, контейнеры на площадках для этого не предназначены. Вследствие навалов мусора контейнер быстро заполняется, а так как вывозится он по графику, такие навалы быстро разрастаются. Сегодня в течение нескольких часов отходы будет вывезены. Однако просим жителей использовать его по назначению», - сказал руководить службы эксплуатации УК «ЕДС-Щелково» Александр Галкин.

Комиссия по решению проблем с вывозом ТКО сформирована по поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова. В ее состав вошли представители ГАТН, МУ МВД России «Щелковское», «Молодой Гвардии» и инициативные группы жителей. Рабочая группа на постоянной основе выезжает на проблемные точки, о которых жители сообщают в соцсетях.