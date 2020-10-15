РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В рамках профессиональной ориентации «Билет в будущее» школьников городского округа Люберцы в техникуме имени Гагарина познакомили с азами рабочих специальностей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Профессиональные пробы по ранней профессиональной ориентации школьников Люберец «Билет в будущее» прошли по компетенциям: «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Парикмахерское искусство», «Обслуживание авиационной техники».

«Обучающиеся школ познакомились с азами профессий, попробовали свои силы в выполнении заданий по дефектовке квадрокоптера и выполнению виртуального полета на симуляторе по заданному маршруту, плетению косичек и оформлению причесок, неразрушающему контролю авиационного двигателя», - говорится в сообщении.

Школьники с неподдельным интересом работали с профессиональными инструментами и приспособлениями, прислушиваясь к советам наставников. Пробы проводились под руководством наставников, являющихся сертифицированными экспертами «WorldSkills Россия» и «Абилимпикс».

Данное мероприятие было призвано оказать влияние на формирование у обучающихся школ положительного отношения к рабочим профессиям, представлений о современном производстве, об условиях труда, технологических процессах, требованиях, предъявляемых профессией к качествам и квалификации человека.

Ребята получили рекомендации от наставников, это поможет школьникам при выборе профессии.