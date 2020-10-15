РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске завели уголовное дело на женщину, которая пыталась воспользоваться поддельным больничным, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора младший советник юстиции Жанна Смирнова.

Жительница Подольска купила у неустановленного лица поддельный листок нетрудоспособности и предъявила его управляющему магазина «Дикси». Он обратился в УМВД России по Подольску для проверки его подлинности. По результатам проверки возбудили уголовное дело. Экспертиза подтвердила, что бланк листа нетрудоспособности был подложным.

«Отделом дознания УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ в отношении подозреваемой по факту использования заведомо поддельного документа на территории Подольска. После завершения расследования уголовное дело направили в городскую прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения дело рассмотрит суд», - сказала Смирнова.

В итоге женщина не только лишилась работы, но и вынуждена нести уголовную ответственность за совершение противоправных действий.