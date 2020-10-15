РИАМО – 15 окт. Из-за отсутствия соперника российский боец в легком весе Ислам Махачев не сможет выступить на UFC 254, сообщает Газета.ru.

В своем Instagram спортсмен сообщил, что ищет для себя новую цель.

«В поисках новой цели», – написал Махачев.

Битва между Махачевым и бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом отменили из-за положительного теста на коронавирус у последнего.

UFC 254 пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Главное событие вечера — бой Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американца Джастина Гэтжи.​