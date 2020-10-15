РИАМО - 15 окт. В четверг столичному порталу «Наш город» исполнилось 9 лет, за это время на нем зарегистрировались больше 1,6 миллиона человек и решили с помощью него больше 4 миллионов вопросов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что жители столицы могут помогать контролировать качество благоустройства, работу торговли и транспорта. Кроме того, москвичи следят за сроками исполнения.
«Спасибо вам всем за это участие! Это важная и полезная помощь для жизни большого города», - подчеркнул мэр Москвы.
Портал «Наш город» – проект, разработанный с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы через активное участие москвичей в жизни столицы. На портал житель может сообщить о проблемах в содержании городских объектов (некачественной уборке, наличии ям, неисправности освещения и прочем) и проконтролировать качество устранения проблем городскими службами.
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