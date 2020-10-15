РИАМО - 15 окт. В четверг столичному порталу «Наш город» исполнилось 9 лет, за это время на нем зарегистрировались больше 1,6 миллиона человек и решили с помощью него больше 4 миллионов вопросов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В начале своей работы на посту мэра я предложил сделать портал «Наш город» для обратной связи с москвичами. Этот ресурс помогает сообщать о локальных задачах в городе: где нужен ремонт, где объект городской инфраструктуры пришел в негодность и требует замены и так далее», - написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Он уточнил, что жители столицы могут помогать контролировать качество благоустройства, работу торговли и транспорта. Кроме того, москвичи следят за сроками исполнения.

«Спасибо вам всем за это участие! Это важная и полезная помощь для жизни большого города», - подчеркнул мэр Москвы.

Портал «Наш город» – проект, разработанный с целью улучшения качества жизни горожан и облика Москвы через активное участие москвичей в жизни столицы. На портал житель может сообщить о проблемах в содержании городских объектов (некачественной уборке, наличии ям, неисправности освещения и прочем) и проконтролировать качество устранения проблем городскими службами.