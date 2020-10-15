РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил с жителями ЖК «Приозерный» Балашихи вопросы восстановления освещения на Лесопарковой улице и дорожного покрытия от станции Железнодорожная до жилого микрорайона, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Жители ЖК «Приозерный» пожаловались депутату, что свет на столбах освещения вдоль улицы Лесопарковой, ведущей к микрорайону, не горит уже несколько лет, и им приходится в темноте добираться до электрички и обратно. Также в неудовлетворительном состоянии находится дорожное полотно дороги и тротуар.

«Для решения вопроса вместе с жителями запросим информацию об исполнении инвестконтракта застройщиком ЖК «Приозерный». Дома построены, на территории комплекса свет есть, но должны быть и социальные обязательства. Если же строители все выполнили, то данные работы необходимо поэтапно включать в муниципальные программы», - сказал Ефимов.

Он добавил, что вместе с жителями будет добиваться восстановления освещения, а также ремонта дороги и тротуара, и предложил после получения ответов от администрации провести еще одну встречу c инициативной группой.