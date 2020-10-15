Новая коронавирусная инфекция ударила не только по здоровью людей, но и по экологии. Использованные маски и перчатки копятся на стихийных свалках в лесах, всплывают в реках, озерах и даже в Мировом океане. Экологи предупреждают: решать проблему утилизации медицинских отходов нужно уже сегодня. Иначе завтра может быть поздно. Какую схему утилизации ковидного мусора разрабатывают в Подмосковье, выясняла корреспондент РИАМО.

Цунами из масок

О росте загрязнения окружающей среды масками и перчатками еще летом начали сигнализировать в ООН. Согласно данным исследования, проведенного под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), меры по борьбе с коронавирусом породили горы отходов, опасных для окружающей среды.

«Загрязнение пластиком и до вспышки коронавируса было одной из самых больших угроз нашей планете. А внезапно возникшая потребность в ежедневном использовании определенных изделий, призванных обезопасить людей и остановить вирус, в еще большей степени усугубила и без того тревожную ситуацию», – отметила в своем докладе директор ЮНКТАД по международной торговле Памела Кок-Гамильтон.

Она обратила внимание на то, что улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания.

В исследовании отмечается, что объемы продаж одних только одноразовых масок подскочили с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020 году. Помимо этого значительно увеличились объемы использования различных упаковочных материалов, в том числе пластиковых: ведь из-за пандемии люди все чаще заказывают продукты и товары на дом. Рост объема пластиковых отходов, по мнению экспертов, может привести к экономическим потерям в сфере рыболовства, туризма и морского транспорта в районе 40 млрд долларов в год.

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Вне закона

Существует проблема с утилизацией увеличившегося объема масок и перчаток – ведь юридически использованные гражданами и выброшенные в урну СИЗ не считаются медицинским мусором.

«С точки зрения закона, маски и перчатки, которые массово образуются у населения в результате введенного масочно-перчаточного режима, не являются медицинскими отходами. Если они образованы вне медицинских учреждений, то являются ТКО. А обращением с ТКО у нас занимаются только регоператоры за установленный тариф», – пояснила РИАМО зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Наталья Беляева.

Обращение с ТКО предполагает сбор, транспортирование до станций сортировки, обработку, обезвреживание и размещение на полигоне. Как отмечает эксперт, то, что пригодно для утилизации и было получено в результате сортировки, передается утилизаторам.

Маски и перчатки являются полимерными материалами, а далеко не весь пластик может быть переработан. Поэтому их вероятная судьба – полигон после обезвреживания, считает Беляева. При этом сроки разложения масок и перчаток, как и сроки разложения пластика, исчисляются сотнями лет, подчеркнула она.

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Эксперимент стартовал

Тем временем Подмосковье готовится опробовать инновации в решении вопроса утилизации ковид-мусора. В 2021 году регион станет пилотным по проведению эксперимента в области создания централизованной современной высокотехнологичной системы обращения с медицинскими и биологическими отходами. В августе этого года соответствующий законопроект был внесен в Госдуму, а на днях крупнейший региональный оператор Подмосковья «РТ-Инвест» объявил о начале первого этапа реализации эксперимента.

Для разработки концепции системы по обращению с ковид-отходами будет привлечена самая опытная консалтинговая компания, которую выберут по итогам конкурса, уже стартовавшего на электронной торговой площадке группы «Газпромбанк». Задача конкурсантов – разработать оптимальную схему сбора медотходов в местах их образования и представить наилучшие доступные технологии для их утилизации. Кроме того, от них ждут эффективную финансово-экономическую модель для обоснования тарифной политики.

Как сообщила пресс-служба оператора, такой фундаментальный подход впервые применяется в российской практике обращения с медотходами. Сегодня в стране утилизируется только 5–10% от всего объема такого опасного мусора. При этом в среднем в день выбрасывается около 20 млн использованных медицинских масок.

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Отследить и обезвредить

«Ежегодный объем медицинских отходов в Московской области составляет не менее 200 тысяч тонн. Согласно данным международных компаний, объем этих отходов увеличился во всех странах мира в 2–5 раз. И Подмосковье – не исключение», – пояснил РИАМО советник генерального директора компании «РТ-Инвест» Константин Диесперов.

Такой большой объем биологически опасного мусора несет в себе сразу несколько рисков. Во-первых, это несанкционированные свалки, где такие отходы скапливаются. Во-вторых, даже если маски, перчатки, использованные ковид-тесты окажутся на санкционированных полигонах, они будут наносить вред. Ведь они относятся к опасному мусору, так как контактировали с выделениями, жидкостями инфицированных людей.

«Весь мировой опыт и те консультации, которые мы провели с ведущими мировыми компаниями, говорит о том, что эти отходы надо полностью утилизировать. При таких пандемических ситуациях утилизировать нужно даже самый безопасный медицинский мусор класса «А» – тот, который не контактировал с источником инфекции», – добавил эксперт.

Как отметил Диесперов, комплексная система обращения с медицинскими отходами будет включать в себя эффективную систему логистики, систему сбора груза и перегрузок в специальные контейнеры. Контроль за перемещением транспорта будет осуществляться с помощью электронной системы. Любую машину с опасным грузом можно будет отследить в режиме реального времени.

В результате утилизации отходы превратятся в электрическую энергию. Оставшееся небольшое количество переработанного сырья получит вторую жизнь в составе различных строительных материалов.

«Сегодня весь мир переориентирует свою систему управления медицинскими отходами на новые, более жесткие рельсы. Пришло время сделать это и нам. Недопустимо, чтобы опасные отходы скапливались на несанкционированных свалках», – добавил Диесперов.

Если в Подмосковье эксперимент пойдет успешно, такая система обращения с медицинским мусором будет постепенно распространена на всю Россию.

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