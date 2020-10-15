РИАМО - 15 окт. В Подмосковье отопление запущено в более чем 53,7 тысячи многоквартирных домов и в свыше 6,7 тысячи объектов социальной сферы, которые используют централизованное отопление, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Исключением стали два МКД в Пушкинском (округе – ред.), там существуют незначительные неполадки, их устранят в ближайшее время. Остальные муниципалитеты отчитались о 100% запуске тепла на объектах социальной сферы и МКД», - говорится в сообщении.

Каждый объект должен будет получить паспорта готовности к отопительному сезону 2020-2021 по результатам проверки специалистами Ростехнодзора. Проверку будут осуществлять до середины ноября.

Всего к началу осенне-зимнего периода специалисты проверили и подготовили около 2,6 тысячи котельных, порядка 10,3 тысячи километров теплосетей, а также 53,8 тысячи жилых домов, 150,7 тысячи километров электросетей, 38,8 тысячи электроподстанций и 53,2 тысячи километров газопроводов.

«Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. Это стало возможно благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ, несмотря на сокращение регламентных сроков подготовки к осенне-зимнему периоду, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение муниципалитетам досрочно включить отопление, чтобы избежать роста заболеваемости населения. 18 сентября начался запуск отопления на объектах соцсферы, а 21 сентября – в жилых домах.