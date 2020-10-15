РИАМО - 15 окт. На территории Московского региона 17 и 18 октября ожидаются заморозки, а максимальная температура воздуха составит 5-10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Уже в пятницу в тыловой части циклона заметное похолодание и дожди. Дальнейшее похолодание ожидается в субботу, по области местами заморозки и даже первый снег», - говорится в сообщении.

Облачно с прояснениями и без осадков будет 17 октября. Температура воздуха в столице ночью составит 1-3 градуса, а по области - 2-3 градуса. Днем в столице температура воздуха составит 6-8 градусов и 5-10 градусов — по области. Скорость северо-западного ветра будет 5-10 метров секунду.

Дожди ожидаются 18 октября. В ночные часы по области возможен мокрый снег. Ночью в Москве температура воздуха составит 1-3 градуса, днем - 5-7 градусов. В Подмосковье ночью температура воздуха составит 2-3 градуса, а днем - 2-7 градусов. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.