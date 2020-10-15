РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 окт. Команда «Спартак» Котельников набрала четыре балла из шести за два матча второго тура Чемпионата России по мини-футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В спорткомплексе Котельников прошло два матча второго тура Чемпионата России по мини-футболу среди женских клубов Высшей лиги (Конференция «Запад»). Котельниковский «Спартак» принимал на своей площадке Санкт-Петербургскую «Аврору».

«Первая игра завершилась результативной ничьей 1-1. Был сыгран второй ответный матч. И впервые с 2017 года команде Котельников удалось обыграть чемпионов и обладателей Кубка России со счетом 3:2. Команда «Спартак» набрала четыре балла из шести», - говорится в сообщении.

По решению РФС и АМФР в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой встречи проходили без зрителей.