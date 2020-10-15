РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. Целостность плиточного покрытия восстановили во дворе дома на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик Балашихи по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона обратилась на портал с жалобой на разрушенный тротуар во дворе между домом №22 и детским садом №35 на Носовихинском шоссе. Она отметила, что плитка провалилась, и попросила устранить проблему.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение и сообщает, что 14 октября по указанному адресу проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению тротуарной плитки на дворовой территории проведены. Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа!» - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он добавил, что работы по восстановлению тротуарной плитки на дворовой территории по вышеуказанному адресу проводятся сотрудниками МБУ согласно плану проведения работ.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.