РИАМО - 15 окт. В Подмосковье на учете на получение участка стоят 18,2 тысячи многодетных семей, ежегодный прирост количества многодетных семей составляет 14%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Основными проблемами в этом вопросе являются отсутствие свободных земель в муниципалитетах для предоставления, нехватка средств из муниципальных бюджетов на обеспечение инженерной инфраструктуры, а также отказ семей от участка по объективным причинам.

«Всего многодетным семьям было выдано 26 тысяч участков. Из них: 3 тысячи обеспечены водоснабжением, 6 тысяч имеют возможность подключения к источникам водоснабжения, 8 тысяч имеют подъездную дорогу, 19 тысяч обеспечены электроснабжением, 1,5 тысячи газифицировано», - говорится в сообщении.

Начальник управления по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Денис Маскаев отметил, что в настоящее время предусмотрено субсидирование строительства дорог местного значения из бюджета региона. Но при этом, чтобы муниципалитет мог получить субсидию, такие дороги должны быть отражены на генпланах муниципалитетов.

Таким образом, муниципальным образованиям предложили, чтобы они предусматривали дороги к выдаваемым участкам в генпланах.

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов отметил, что для того, чтобы муниципалитет мог подключиться к работе по предоставлению земли, участки необходимо сформировать. Однако зачастую работы по межеванию затягиваются. В настоящее время данная проблемы выведена в ЦУР. Предложено рассмотреть варианты содействия муниципалитетам в проведении работ по межеванию.

Все озвученные предложения будут направлены в профильный комитет Мособлдумы.