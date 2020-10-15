РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Детский сад в составе миниполиса «Серебрица» в подмосковном Красногорске планируют достроить во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В детском саду миниполиса «Серебрица» в Опалихе ведутся работы по устройству наружных стен и парапета. Строительство сада на 250 малышей девелоперской группой «Сити – XXI век» ведется в графике. Детский сад планируют завершить во втором квартале 2021 года», – говорится в сообщении.

На объекте завершаются работы по устройству кровли, изготавливаются окна и витражи, которые будут установлены до конца октября этого года. На площадке задействовано порядка 20 человек и одна единица спецтехники.

«В трехэтажном здании появятся просторные помещения с игровыми, раздевалками и спальнями. Территория рядом с детским садом будет благоустроена, здесь оборудуют места для отдыха и игр, проведут озеленение», – заключается в материале.