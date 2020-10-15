РИАМО - 15 окт. Инициатива по индетификации посетителей ночных заведений столицы является более гуманной мерой, чем закрытие ночных клубов и кафе, кроме того, такая система способна помочь снизить темпы роста заболеваемости коронавирусом, сообщил журналистам арт-директор ночного клуба «16 Тонн» Павел Камакин.

Посетителям ночных клубов столицы будут доступны два вида регистрации - на короткий номер через СМС или с помощью QR-код. Такая меры будет введена в городе с 19 октября.

«Это очень гуманная инициатива, в первую очередь она направлена на безопасность граждан. Это возможность напомнить другим гражданам о том, чтобы они проверили свое здоровье. Такая мера не допустит локдауна», - сказал Камакин.

Ресторатор Дмитрий Левицкий добавил, что представители ночных заведений сами предложили такую идею.

«Уведомительная система поможет снизить темпы распространения инфекции. Мы попросили власти апробировать такую систему, начиная с ночных клубов. Если она покажет себя с хорошей стороны, ее действие может быть распространено на другие заведения», - уточнил Левицкий.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.