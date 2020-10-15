РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Уличное освещение восстановили на улице Братьев Волковых в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на улице несколько недель не работает освещение вдоль дороги.

«Работы по восстановлению освещения на автомобильной дороге в поселке, улица Братьев Волковых, выполнены», - сообщил первый заместитель главы администрации горокруга Роман Комиссаров.

Он также пояснил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.