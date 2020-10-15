РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске у мужчины изъяли арсенал боеприпасов с патронами для автоматов, гранатами, взрывателями и амфетамином, ему дали четыре года колонии, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора младший советник юстиции Татьяна Петрякова.

Во время обыска в квартире мужчины, проживающего в Подольске на улице Юбилейной, изъяли 28 патронов. Согласно заключению эксперта, они являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию и применяются в автоматах АК 74, АКС-74, АКС-74У, АК-105. Также обнаружили имитационный патрон ИМ-85, ручные осколочные гранаты Ф-1 и РГД-5, два взрывателя ручных гранат УЗРГМ-2, являющихся взрывными устройствами и психотропное вещество амфетамин массой 8,38 грамма.

«Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228, частью 1 статьи 222, частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконное хранение психотропного вещества без цели сбыта в крупном размере, боеприпасов, взрывных устройств). Подольский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сказала Петрякова.

На судебном заседании мужчина вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. Он рассказала, что 28 апреля 2019 года запустил Telegram-канал «Суверенный Крым», где публиковал статьи по теме независимости Крыма от Украины и России, критиковал российскую власть и построенный режим. Также планировал провести политическую акцию, в связи с чем считает, что уголовное дело в отношении него сфабриковано сотрудниками ФСБ, а он является политическим заключенным. Однако в ходе судебного следствия вину обвиняемого полностью доказали представленными стороной обвинения доказательствами.