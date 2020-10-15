РИАМО - 15 окт. Ни одного заразившегося коронавирусом не выявили за сутки в 18 городских округах Московской области, всего за это время в регионе выявили 439 новых случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с Covid-19.

Ни одного заразившегося не выявили в Волоколамске, Власихе, Звездном городке, Кашире, Черноголовке, Электрогорске, Озерах, Молодежном, Ивантеевке, Истре, Клину, Серебряных Прудах, Пущине, Павловском Посаде, Можайске, Краснознаменске, Лотошине, Шаховской.

По одному зараженному нашли в Бронницах, Дзержинском, Долгопрудном, Зарайске, Электростали, Котельниках, Лосино-Петровском.

Два новых случая выявили в Пушкине, Реутове, Егорьевске, Лобне, Ленинском, три — в Рошале, Химках, Красноармейске, Наро-Фоминске, Мытищах, четыре — в Луховицах, Ступине.

Пять случаев инфицирования за сутки - в Орехово-Зуеве, Одинцове, Шатуре, Протвине, шесть - в Лыткарине, Щелкове. Еще семь человек обнаружили в Балашихе, Талдоме, Солнечногорске, Жуковском, восемь — в Дубне, девять — в Люберцах, Дмитрове, десять - в Подольске, 11 - в Домодедове, Фрязине и Коломне, 13 - в Раменском.

16 — в Богородском, 18 - в Чехове, 33 — в Воскресенске, 43 - в Сергиевом Посаде, 58 - в Королеве, 59 - в Красногорске.

За все время пандемии в Подмосковье выявили 79 119 случаев заражения, 59 510 человек выздоровели, 1443 - скончались.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.