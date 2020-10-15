РИАМО - 15 окт. Посетители ночных заведений столицы не будут предоставлять личные данные при регистрации для входа, достаточно будет предъявить подтверждение регистрации через QR-код, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

С 19 октября в столице изменяются правила посещения ночных клубов и других развлекательных заведений с 00:00 до 06:00, для посещения заведений нужно будет пройти регистрацию. При входе в развлекательное заведение ночью посетители должны будут сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер 7377.

«Персональные данные, паспортные данные собираться не будут. Только номера телефонов. Это делается именно с точки зрения безопасности», - сказал Немерюк.

Он добавил, что новая схема входа посетителей будет распространяться только на развлекательные заведения, работающие ночью. Дневные кафе и рестораны новшество не затронет.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.