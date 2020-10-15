РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. В этом году сертификаты социальной ипотеки получили 11 учителей и воспитателей городского округа Мытищи, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Елена Стукалова.

Ежемесячно по графику Стукалова проводит прием сотрудников и родителей в школах горокруга. Такой прием прошел в гимназии №17. Заявителей интересовали вопросы предоставления льгот при обеспечении учеников горячим питанием, организации учебного процесса в условиях эпидемиологической ситуации.

«Коллектив гимназии пополнился новыми учителями, обсудили возможность принятия участия в подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». В этом году жилищные сертификаты получили 11 учителей и воспитателей городского округа Мытищи», - написала Стукалова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в соответствии с перечнем поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева, первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой во всех школах округа проводится мониторинг организации и качества горячего питания, содержания пищеблоков, соответствия обустройства и содержания всех помещений, в том числе санузлов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Мониторинг проводится всеми надзорными органами. Напомню о действии проекта «Родительский контроль», который позволяет родителям лично проверить качество питания в школах. Проект пользуется большой популярностью», - отметила Стукалова.