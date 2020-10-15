РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Девять жителей подмосковного Красногорска удостоены премии губернатора Московской области «Мы рядом» в этом году, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Девять красногорцев стали лауреатами премии «Мы рядом». Размер губернаторской премии составляет 1 миллион рублей», - говорится в сообщении.

В номинации «Волонтерство и благотворительность» премии удостоены доброволец Межрегиональной общественной организации социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Дом трудолюбия «Ной», координатор добровольческих проектов, член рабочих групп при ОПМО, МОД, УПЧ Московской области, СПЧ по подготовке законодательных инициатив в сфере защиты прав людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, автор проекта «Автомобиль социальной помощи» Сергей Бызин.

Также в этой номинации лауреатом премии стал создатель детского авиамодельного клуба «ЗИГЗАГ», автор и руководитель музея авиации «Герои Неба», а также одноименного поискового отряда, автор проекта «Школа юного поисковика» Андрей Кушнир.

В номинации «Культура и образование» лауреатами стали директор добразовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин, лауреат всероссийской премии «Горячее сердце», обладатель более 70 дипломов победителя международных конкурсов Иван Макринский, создатель и руководитель проекта «Популярная космонавтика» Виктория Шалункова, автор и руководитель ряда культурных и творческих проектов для ветеранов и пенсионеров Татьяна Ширшикова, автор и руководитель молодежного информагентства Александр Палатин.

В номинации «Промышленность и социально ориентированный бизнес» победителями стали Евгения Пилюгина, которая обучает лиц с ограниченными возможностями здоровья мастерству флориста, и автор инновационной технологии VideoOculograph, позволяющей решить офтальмологические проблемы бесконтактным путем, Анастасия Усанова.

Всего в Подмосковье в 2020 году лауреатами премии стали 180 человек.