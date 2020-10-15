РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Жителей подмосковного Красногорска приглашают принять участие в лесном субботнике 17 октября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Жителей Красногорска приглашают на субботник 17 октября. Уборка территории состоится в лесополосе вблизи улицы Успенской, дом №12. Начало в 10:00, координаты места: 55.827803, 37.293227», - говорится в сообщении.

Весь необходимый инвентарь участникам экоакции выдадут на месте.

«Организатором мероприятия выступило местное отделение партии «Единая Россия», - заключается в материале.