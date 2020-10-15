РИАМО - 15 окт. С 26 сентября по 14 октября в столичный колл-центр поступило свыше 37 тысяч заявок на более 39 тысяч социальных услуг, некоторые из них были необычными, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сейчас соцработники делают все возможное, чтобы не оставить без внимания людей, находящихся в зоне риска. Таким горожанам доставляют на дом все необходимое.

«К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально. Это очень важно, поскольку жителям сейчас нужны не только те или иные услуги, но им нужно почувствовать заботу и внимание. Все специалисты комплекса социального развития стараются сделать все, что в их силах для того, чтобы самоизоляция у горожан проходила максимально комфортно», - подчеркнула Ракова.

Соцработники могут доставить на дом все необходимое – лекарство, продукты, товары для питомцев. Еще жители Москвы в случае необходимости могут поговорить с психологом.

Больше всего просьб на горячую линию поступает о доставке твердого топлива. По этому вопросу горожане обратились 27 тысяч раз. Еще 4,6 тысячи звонков поступили для получения льготных рецептурных лекарств, а 3,2 тысячи звонков были связаны с покупкой и доставкой продуктов питания.

Также 2,5 тысячи запросов получено на покупку и доставку лекарственных препаратов. 1239 жителей столицы обратились за бытовыми услугами: доставка корма животным и товаров первой необходимости. 3358 москвичам нужна была психологическая помощь.

Из необычных просьб на горячую линию соцработники выделили несколько. Например, одна горожанка позвонила и попросила принести ей мороженое. Заказ тут же был передан социальному помощнику.

Другая жительница Москвы попросила найти специалиста с видеокамерой. Оказалось, что женщина очень хочет поучаствовать в конкурсе на лучший домашний ролик и ей нужно помочь снять качественное видео с участием ее котенка. просьбу выполнили, но не совсем так, как изначально она была поставлена, так как соцработнику нельзя находить в одном помещении с теми, кто находится на карантине.