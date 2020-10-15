РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в четверг торжественно открыли новую детскую площадку, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Площадка построена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

«Мы плотно приступили к благоустройству парка «Наташинские пруды» с 2011 года. Он является точкой притяжения для всех наших жителей. Сегодня мы открываем новую детскую площадку по губернаторской программе. Надеюсь, что жители будут ее беречь», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Он добавил, что площадь площадки составляет 1350 квадратных метров. Здесь есть различные качели и карусели, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. Стоимость новой площадки составляет порядка 25 миллионов рублей.

«Эта площадка - одна из семи построенных в этом году в Московской области по губернаторской программе. Здесь есть масса различных элементов, развивающих ребенка», - отметил замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик.

Чижик и Ружицкий после церемонии открытия высадили саженцы деревьев возле площадки.