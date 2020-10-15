РИАМО - 15 окт. Строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов планируют завершить в Московской области до конца текущего года, сообщила министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

Она уточнила, что общий объем финансирования по национальному проекту «Здравоохранение» составляет 9 миллиардов рублей. Он исполнен на 25%.

«До конца года 2020 года будут достроены 13 фельдшерско-акушерских пунктов», - сказала Масленкина на заседании Мособлдумы.

Также до конца года планируется открытие трех центров амбулаторной онкологической помощи в Подольске, Коломне и Одинцове, уточняется в презентации к докладу министра.