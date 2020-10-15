РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Трое жителей подмосковного Подольска удостоены губернаторской премии «Мы рядом» в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подмосковье утвердили лауреатов премии «Мы рядом» 2020 года, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. От городского округа Подольск на участие в премии было подано 64 заявки.

«Победителями стали трое участников. В номинации «Промышленность и социально ориентированный бизнес» лучшей стала председатель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Надежда Штрекер, в номинации «Культура и образование» - начальник штаба местного отделения общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников, в номинации «Волонтерство и благотворительность» - руководитель православного Георгиевского сестричества милосердия при храме Великомученика Георгия Победоносца Евгения Самоделкина», - говорится в сообщении.

Губернаторскую премию «Мы рядом» в текущем году посвятили неравнодушным людям, которые в трудное время не остались в стороне, участвовали и по сей день участвуют в борьбе с пандемией. Критериями оценки проектов стали социальная значимость, достигнутые результаты за 2019 год и затраченные ресурсы. Всего лауреатами премии стали 180 активных жителей Московской области.