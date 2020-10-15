РИАМО - 15 окт. В столице работодателей обязали перевести на дистанционный формат труда всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, из-за ситуации с коронавирусом, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на официальном сайте градоначальника.

Теперь все компании, фирмы и организации, которые работают на территории мегаполиса, должны обеспечить перевод пожилых сотрудников и тех, кто страдает хроническими болезнями, на удаленку до 28 октября. Исключение составляют только те сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Также в мегаполисе отменили отчет работодателей по понедельникам о количестве и составе сотрудников, которые перешли на дистанционный формат работы. Теперь работодатели будут сообщать только об изменениях в составе работников на удаленке.

В Москве ранее всем пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим. Также было приостановлено действие их проездных по соцкарте.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.