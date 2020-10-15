РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Спортсмены из городского округа Мытищи завоевали призовые места на соревнованиях по горному бегу, сообщается на сайте администрации горокруга.

Во Владимирской области прошли соревнования Гран-при России по горному бегу среди взрослых, а также чемпионат и первенство Владимирской области среди юношей и девушек. Спортсмены спортшколы «Авангард» представили городской округ Мытищи.

«Среди взрослых 3 место на дистанции 8 километров занял Иннокентий Пешков, среди юношей 2005-2006 годов рождения Егор Токаленко стал бронзовым призером в беге на 2 километра. Любовь Якушева стала пятой, а ее сестра Марина заняла 7 место в беге на 2 километра», - говорится в сообщении.

Трасса была очень сложной: 6 подъемов и спусков с уклоном 60-70 градусов и протяженностью 60-80 метров. Несмотря на это, спортсмены отлично справились и готовы стартовать в таком непростом виде легкой атлетики. Тренер - Ирина Полищук.