РИАМО – 15 окт. Диетолог Наталья Нефедова рассказала, что необходимый для человека суточный объем жидкости можно получить не только из воды.

«Вода, конечно, самый дешевый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно «есть». Представляете, если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов – невозможно выпить еще и два литра воды. Он эту жидкость все равно получает через пищу», – пояснила Нефедова в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание на то, что не все напитки такие же полезные, как вода. Например, в морсах, кроме воды, есть сахар. А в некоторых минералках содержится много соды, а это меняет кислотность желудка.

«Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. И если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду», – отметила врач.​