РИАМО - 15 окт. В Москве вводят новые правила посещения заведений, работающих в ночное время, гражданам нужно будет пройти регистрацию, инструкция о которой размещается на информационных плакатах, сообщает оперштаб Москвы.

Гражданам будут доступны два вида регистрации - по СМС на короткий номер с указанием уникального номера точки или через QR-код.

Для регистрации с помощью QR-кода нужно перейти по ссылке и авторизоваться с помощью номера телефона или учетной записи mos.ru. Подтверждение регистрации сразу отобразится на экране устройства. При регистрации по СМС придет ответное сообщение с подтверждением регистрации.

Подтверждение регистрации нужно будет показать сотруднику заведения на входе. Представитель ночного заведения проверит адрес и время и только после этого пустит внутрь.

С 19 октября доступ работников и посетителей в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, которые работают с 00:00 до 6:00, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов.

Весной этого года из-за Covid-19 пришлось временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения, так как в них нет возможности соблюдать социальную дистанцию и другие необходимые при пандемии санитарные меры.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.