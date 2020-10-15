РИАМО - 15 окт. Указом мэра Москвы были внесены изменения в правила продления временно заблокированных льготных проездных билетов на общественный транспорт, следует из документа, опубликованного на официальном сайте мэра города.

Ранее в столице приостановили действие соцкарт школьников и пожилых москвичей, по которым можно быть проехать на общественном транспорте с использованием льгот или бесплатно. Продлить их можно было при обращении пассажира в кассы метро или «Мосгортранса» не ранее дня, следующего за днем окончания приостановления, на один календарный месяц, следующий за последним месяцем срока действия билетов.

Теперь продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

Для школьников в столице ввели двухнедельные каникулы до 18 октября из-за ситуации с коронавирусом. С 19 октября ученики 6-11 классов перейдут на удаленное обучение до 1 ноября, а первые-пятые классы столичных школ будут учиться в очном формате.

Также пожилым москвичам и людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

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- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.