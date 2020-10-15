РИАМО - 15 окт. На закрытой на ремонт части Большого Каменного моста приступили к обустройству тротуаров и асфальтированию проезжей части, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы на закрытой для ремонта части моста вступили в финальную стадию, специалисты осуществляют монтаж отреставрированных гранитных плит, продолжается обустройство проезжей части - уложена треть из запланированного объема асфальтобетонного покрытия», - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что дорожники при проведении работ применяют способ горячего асфальтирования. Он примечателен тем, что позволяет создать ровное и прочное покрытие, способное выдерживать большие нагрузки. Температура асфальтобетона при укладке составляет не менее 120-130 градусов.

«Горячий асфальт на грузовиках привозят на мост, смесь загружают в асфальтоукладчик, который ровным слоем распределяет ее на заранее покрытую битумной эмульсией поверхность, затем асфальт уплотняют катками», - отметил Бирюков.

Параллельно с работами на проезжей части обустраиваются и тротуары. Специалисты с помощью арматуры и бетона создают ребро жесткости, которое будет отделять тротуары от проезжей части. Также проводится подготовка к монтажу 20 опор освещения. Позже на пешеходной зоне моста уложат тротуарные плиты и гидроизоляцию, после чего приступят к асфальтированию.

Бирюков подчеркнул, что ремонт Большого Каменного моста проводится круглосуточно, в ночное время ведут только бесшумные работы. Объект могут сдать в эксплуатацию раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.

«Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет», - рассказал Бирюков.

Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства. По такой же схеме ремонтировали и Большой Москворецкий мост.

Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.