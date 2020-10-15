РИАМО - 15 окт. За минувшие сутки в Московской области выявили 439 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, за весь период пандемии в регионе выявлено 79 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе скончались девять человек с коронавирусом, с начала пандемии умерли 1 443 человека. За прошедшие сутки вылечились от коронавирусной инфекции 299 человек, с начала пандемии в Московской области вылечили от коронавируса 59 510 пациентов.

В Подмосковье из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу усилили меры безопасности. Так, жителям региона старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности оставаться дома.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ОКТЯБРЯ

- Московский оперштаб разъяснил новые правила посещения ночных клубов

- В столице изменили правила продления льготных проездных из‑за пандемии. Продлить срок действия проездного можно на «один календарный месяц, в котором пассажир обратился за продлением билетов, действие которых было приостановлено в соответствии с настоящим указом».

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Посетители столичных ночных клубов с 19 октября должны будут проходить регистрацию. На входе в заведение потребуется сканировать QR‑код либо отправлять СМС.

- За сутки в России зарегистрировали 13 754 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 439 больных. В Москве - 3 942.

- Рестораны и магазины в России не планируют закрывать из‑за Covid‑19. Они продолжат работать, если будут соблюдать правила Роспотребнадзора.​

- За минувшие сутки в Москве скончались 57 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 796 пациентов.