РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. В поселке Калинина подмосковных Люберец в четверг открылся Центр помощи при ДТП, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На открытии присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, гендиректор Региональной общественной организации Союз безопасности дорожного движения Московской области Светлана Заболоцкая и заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов.

«Ритм жизни сумасшедший и иногда бывают происшествия. Конечно, многое делается для профилактики транспортных происшествий, но, к сожалению, бывают самые разные случаи. Бывают пострадавшие, а иногда и смерти. Когда человек попадает в такие ситуации, нужно, чтобы кто-то был рядом или была бы служба, в которую можно оперативно обратиться», - сказал Ружицкий.

По словам Заболоцкой, в Центре помощи при ДТП Люберец работают два сотрудника с 8:00 до 20:00. Горячая линия доступна круглосуточно.