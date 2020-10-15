РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 окт. Между Мытищинской городской клинической больницей и Московским государственным медико-стоматологическим университетом (МГМСУ) имени Евдокимова заключен договор об организации практической подготовки обучающихся, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Первым мероприятием стало очное занятие образовательного цикла «Амбулаторный врач» с участием директора терапевтической клиники и заведующего кафедрой терапии, клинфармакологии и СМП МГМСУ, профессора Аркадия Верткина на тему: «Формулировка клинического диагноза с учетом последних изменений».

«Кафедра будет помогать в лечении пациентов Мытищинской больницы. Мы можем рассчитывать на консультации клинических фармакологов, корректировку диагноза профессором. Все это - начало большого пути сотрудничества. Следующие занятия состоятся онлайн. Мы договорились, что будут и клинические разборы», - сказал заместитель главного врача по развитию МГКБ Максим Максимов.

Слушателями занятия стали врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи - специалисты амбулаторного и стационарного звена.

«Эта деятельность была необходима в стенах больницы. Благодаря ей у врачей появится возможность прослушать лекции, задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Лекции будут записываться, врачам будет предоставлена возможность прослушивать их онлайн», - сказал главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

В рамках договора об организации практической подготовки обучающихся между Мытищинской городской клинической больницей и Московским государственным медико-стоматологическим университетом разработан план мероприятий до конца года и на январь 2021 года.

«Это проведение клинических разборов и клинико-анатомических конференций. Внедрение алгоритма ведения ковидных больных, очно-заочное обучение врачей первичного звена, а также врачей госпитальной терапии. Запланированы и мероприятия по клинической фармакологии, автоматизации ранней выявляемости, диагностики и ведения хронических больных в первичном звене», - отмечается в сообщении.

Также запланированы мероприятия по клинико-экспертной работе, устройству телемедицинской связи между МГКБ и кафедрой профессора Верткина. Проведение консилиумов и консультаций врач-врач, создание на базе МГКБ университетской клиники МГМСУ Евдокимова.

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