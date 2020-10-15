РИАМО - 15 окт. Депутаты Московской областной думы приняли в четверг сразу в трех чтениях закон, который позволит обеспечивать жильем из специализированного жилищного фонда Московской области участковых уполномоченных полиции, передает корреспондент РИАМО.

«Принятие данного законопроекта обеспечит в том числе реализацию задач, связанных с обеспечением служебными и арендованными жилыми помещениями сотрудников органов внутренних дел, замещающих должность участкового уполномоченного полиции, и членов их семей на период замещения сотрудником указанной должности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о жилых помещениях специализированного жилищного фонда Московской области. Изменения коснутся также чиновников федеральной государственной службы, осуществляющих свою деятельность на территории Московской области, а также граждан, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления.

Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.