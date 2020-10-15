РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Активисты и коммунальщики подмосковного Подольска собрали 8 кубометров мусора в лестном массиве у поселка Сосновый Бор, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На днях по инициативе территориального отдела «Лаговский» и Подольского лесничества в округе была проведена уборка от мусора лесного массива вблизи поселка Сосновый Бор (вблизи «Леруа Мерлен»).

«В субботнике приняли участие сотрудники территориального отдела и лесничества, МБУ «ПКБ», депутат совета депутатов по 13-му избирательному округу Ришат Сайфутдинов, активные жители Подольска, всего 18 человек. Убрано три гектара леса, собрано 8 кубометров мусора», - говорится в сообщении.